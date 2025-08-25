Calciomercato Roma: vicino l'accordo tra Wolverhampton e Borussia Dortmund per Fabio Silva. Affare da 25 milioni

25/08/2025 alle 16:37.
Tra i nomi accostati alla Roma sul mercato per rinvigorire il reparto offensivo a disposizione di Gasperini, Fabio Silva è vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. Secondo le informazioni del giornalista Sacha Tavolieri, Wolverhampton e Borussia sono ad un passo dal raggiungere l'accordo per il trasferimento dell'attaccante sulla base di circa 25 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni.