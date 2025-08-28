Calciomercato Roma: offerta del PSV per Salah-Eddine, dopo il via libera al Torino. Si stringe per Tsimikas

Movimenti sull'asse sinistro del mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'esterno Salah-Eddine ha dato la sua piena approvazione al trasferimento al Torino. Ottenuto il "sì" del giocatore, nelle prossime ore i due club avvieranno i dialoghi per trovare gli accordi definitivi e formalizzare la cessione.

In entrata, la Roma continua a lavorare per il terzino greco Kostas Tsimikas. Lo stesso Pedullà conferma infatti che i giallorossi, dopo i contatti delle scorse ore, sono ora in attesa di poter chiudere l'operazione per portare nella Capitale il difensore del Liverpool.

Nelle ultime ore, però, si è aperto un nuovo e importante scenario. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul giocatore si è inserito con forza il PSV Eindhoven, che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale alla Roma. Lo stesso Salah-Eddine ora preferirebbe il trasferimento in Olanda, una volontà che potrebbe cambiare le carte in tavola e superare la pista che porta al Torino.