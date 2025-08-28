Calciomercato Roma: offerta del PSV per Salah-Eddine, dopo il via libera al Torino. Si stringe per Tsimikas

28/08/2025 alle 18:00.
amichevole-roma-cannes-salah-eddine

Movimenti sull'asse sinistro del mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'esterno Salah-Eddine ha dato la sua piena approvazione al trasferimento al Torino. Ottenuto il "sì" del giocatore, nelle prossime ore i due club avvieranno i dialoghi per trovare gli accordi definitivi e formalizzare la cessione.

In entrata, la Roma continua a lavorare per il terzino greco Kostas Tsimikas. Lo stesso Pedullà conferma infatti che i giallorossi, dopo i contatti delle scorse ore, sono ora in attesa di poter chiudere l'operazione per portare nella Capitale il difensore del Liverpool.

 

Nelle ultime ore, però, si è aperto un nuovo e importante scenario. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul giocatore si è inserito con forza il PSV Eindhoven, che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale alla Roma. Lo stesso Salah-Eddine ora preferirebbe il trasferimento in Olanda, una volontà che potrebbe cambiare le carte in tavola e superare la pista che porta al Torino.