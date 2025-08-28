Calciomercato Roma, Verona in pole sul Torino per Baldanzi: previsto oggi un confronto tra i giallorossi e gli scaligeri

Tommaso Baldanzi potrebbe lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Sul trequartista classe 2003 c'è l'interesse di Hellas Verona e Torino e, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, in questo momento sono gli scaligeri ad avere un vantaggio sui granata. Per oggi, infatti, è fissato un confronto tra il club veneto e quello giallorosso per parlare della formula con cui i gialloblù vogliono accogliere Baldanzi.

Il #Verona nelle ultime ore ha superato la concorrenza del #Torino. Oggi gli agenti di #Baldanzi avranno un confronto con la #Roma per approfondire la proposta dei gialloblù. https://t.co/3pRSwlPUEn — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 28, 2025