Calciomercato Roma, Verona in pole sul Torino per Baldanzi: previsto oggi un confronto tra i giallorossi e gli scaligeri

28/08/2025 alle 08:47.
Tommaso Baldanzi potrebbe lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Sul trequartista classe 2003 c'è l'interesse di Hellas Verona e Torino e, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, in questo momento sono gli scaligeri ad avere un vantaggio sui granata. Per oggi, infatti, è fissato un confronto tra il club veneto e quello giallorosso per parlare della formula con cui i gialloblù vogliono accogliere Baldanzi.

 