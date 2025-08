Calciomercato Roma: ufficiale l'arrivo dei fratelli Fall. Lo scatto con Bruno Conti (FOTO)

La Roma mette a segno un doppio colpo per il futuro: il club giallorosso ha ufficialmente ingaggiato i fratelli Fall, entrambi classe 2012. Muni è una mezzala ed è stato il capitano del Lecce classe 2011, mentre nella società capitolina giocherà sotto età in Under 15. Malick, invece, è un attaccante e arriva dalla società Fabrizio Miccoli (giocava in Under 15 nei classe 2010), mentre alla Roma giocherà pari età nei 2012 in U14.

L'ufficialità è stata data proprio da Muni Fall, il quale ha pubblicato su Instagram alcune foto dopo la firma del contratto e tra queste c'è anche uno scatto al fianco di Bruno Conti.