Calciomercato Roma: Tsimikas apre ai giallorossi, il Liverpool vuole l'obbligo di riscatto

Konstantinos Tsimikas si avvicina alla Roma. Il terzino greco ha dato il suo ok al trasferimento in maglia giallorossa sulla base di un contratto fino al 2029 (1+3), come riporta Nicolò Schira. Il club capitolino ha offerto al Liverpool un prestito con diritto di riscatto, mentre i Reds chiedono l'obbligo per dare il via libera all'operazione. I contatti tra le due squadre continueranno nelle prossime ore, con l'obiettivo di trovare un'intesa definitiva.
? Excl. - Kostantinos #Tsimikas has given his availability to join #ASRoma with a contract until 2029 (1+3). #Roma have offered to #Liverpool a loan with the option to buy. Talks in progress, even if #LFC ask an obligation to buy to give the green light to the sale. #transfers https://t.co/bO0VBYDqWj
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025