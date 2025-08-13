Calciomercato Roma: tre club spagnoli su Kumbulla

Marash Kumbulla con molta probabilità lascerà la Roma in questa sessione di mercato. Gasperini lo ha utilizzato con il contagocce nelle amichevoli, chiaro indizio che il difensore albanese non rientra nei suoi piani. L'ex Hellas Verona potrebbe finire nuovamente in Liga, dove è apprezzato da Alaves, Mallorca e Siviglia. La scorsa stagione Kumbulla ha ben figurato nell'esperienza in prestito all'Espanyol.

