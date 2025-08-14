Calciomercato Roma, trattativa in stallo per Ziolkowski: accordo totale con il difensore, ma il Legia Varsavia è irremovibile sulla percentuale di rivendita

La trattativa per portare il difensore polacco Jan Ziolkowski alla Roma sembra essere in stallo. Nonostante ci sia un accordo totale sia con il giocatore che con i suoi agenti, l'operazione è attualmente bloccata a causa della mancata intesa con il Legia Varsavia. Il punto di rottura, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, riguarda le clausole e la percentuale sulla futura rivendita del calciatore: il club polacco si sta mostrando irremovibile su questi dettagli, convinto che il valore del giocatore possa esplodere in futuro e volendo garantirsi un incasso significativo da una sua eventuale cessione. Nel frattempo, lo stesso Ziolkowski sta continuando a spingere con forza per trasferirsi in giallorosso e sta resistendo al pressing di altri club, soprattutto dalla Bundesliga, che sperano di inserirsi approfittando di questa fase di stallo.