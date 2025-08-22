Calciomercato Roma, trattativa con il Valencia per la cessione di Buba Sangarè: si lavora al prestito con diritto di riscatto

Fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, potrebbe terminare dopo una sola stagione la storia tra la Roma e Buba Sangarè. Come scrivono i media spagnoli, infatti, il club giallorosso è in trattativa con il Valencia per la cessione del terzino spagnolo classe 2007, che nell'ultima stagione si è alternato tra Primavera e prima squadra senza però mai esordire con i grandi. Si lavora ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto. La trattativa, però, non sembra semplice per il Valencia viste le richieste della Roma ritenute alte.

 