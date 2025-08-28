Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Florentino per il centrocampo

Tra i tanti nomi che la Roma sta seguendo per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di mercato, ce n'è uno tornato in auge dopo l'iniziale interessamento delle scorse settimane. Si tratta di Florentino Luis del Benfica, che piace da tempo alla dirigenza giallorossa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino affonderà il colpo solo in caso di uscite a centrocampo.
