Calciomercato Roma, Tare (ds Milan): "Scambio Dovbyk-Gimenez? Stiamo valutando, lo sapremo dopo la partita"

Apertura di mercato sull'asse Roma-Milan che riguarda Artem Dovbyk. A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Lecce e Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato apertamente della possibilità di uno scambio di attaccanti con i giallorossi.

Alla domanda su un possibile arrivo di Dovbyk in rossonero in cambio di Santiago Gimenez, il dirigente ha risposto confermando l'esistenza di una valutazione in corso: "Stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita". Tare ha poi escluso la possibilità che i due centravanti possano coesistere nella rosa del Milan, confermando che l'operazione si farebbe solo sulla base di uno scambio diretto: "Tenerli insieme? Non sarà possibile. Solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Rimane aperto dunque questo scenario per l'attacco della Roma.