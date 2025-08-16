Calciomercato Roma, su Baldanzi c'è l'Udinese: proposto il prestito ai giallorossi. Su di lui anche altri club di A

16/08/2025 alle 13:55.
Ancora da decifrare il futuro di Tommaso Baldanzi con la maglia della Roma. I possibili arrivi di Sancho e Bailey, infatti, potrebbero togliere spazio al numero 35. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'Udinese e altri club di A hanno chiesto il giocatore in prestito.

 