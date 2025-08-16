Calciomercato Roma, su Baldanzi c'è l'Udinese: proposto il prestito ai giallorossi. Su di lui anche altri club di A

Ancora da decifrare il futuro di Tommaso Baldanzi con la maglia della Roma. I possibili arrivi di Sancho e Bailey, infatti, potrebbero togliere spazio al numero 35. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'Udinese e altri club di A hanno chiesto il giocatore in prestito.

#Bailey ormai aspetta solo l'ultimo via libera per volare in Italia e sostenere le visite mediche con la #Roma. Operazione ai dettagli tra i club. #SalahEddine: i giallorossi, già a luglio, avevano chiesto all'entourage del terzino di cercare una nuova squadra. Ci sono degli… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 16, 2025