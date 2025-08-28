Calciomercato Roma, spunta anche il Bournemouth per Jimenez: il terzino non convocato dal Milan per la trasferta a Lecce

Aumenta la concorrenza per Álex Jiménez, obiettivo di mercato della Roma per la difesa. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è inserito anche il Bournemouth nella corsa al terzino del Milan.

Il club inglese si aggiunge così alla Roma e al Como, che da tempo seguono il giocatore. Tutte le squadre interessate starebbero lavorando sulla base di un prestito.

Un segnale importante sulla possibile partenza del calciatore arriva direttamente da Milanello: Jiménez non è stato infatti convocato per la trasferta di Lecce, un'esclusione che alimenta ulteriormente le voci su un suo imminente addio ai rossoneri in questa finestra di mercato.

