Calciomercato Roma, spunta anche il Bournemouth per Jimenez: il terzino non convocato dal Milan per la trasferta a Lecce

28/08/2025 alle 16:04.
Aumenta la concorrenza per Álex Jiménez, obiettivo di mercato della Roma per la difesa. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è inserito anche il Bournemouth nella corsa al terzino del Milan.
Il club inglese si aggiunge così alla Roma e al Como, che da tempo seguono il giocatore. Tutte le squadre interessate starebbero lavorando sulla base di un prestito.
Un segnale importante sulla possibile partenza del calciatore arriva direttamente da Milanello: Jiménez non è stato infatti convocato per la trasferta di Lecce, un'esclusione che alimenta ulteriormente le voci su un suo imminente addio ai rossoneri in questa finestra di mercato.