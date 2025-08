Calciomercato Roma, sondaggio per Pierotti del Lecce

La Roma ha mostrato interesse per Santiago Pierotti, attaccante esterno del Lecce. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Luca Cilli di Sky Sport, la dirigenza giallorossa avrebbe effettuato un sondaggio per l'ala argentina classe 2001.

Arrivato in Salento a gennaio 2024 dal Colón, Pierotti nella scorsa stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha totalizzato 33 presenze, mettendo a segno 4 gol. Al momento si tratta solo di un primo sondaggio da parte della Roma per conoscere la disponibilità del club e del giocatore.