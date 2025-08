Calciomercato Roma: sondaggio esplorativo per George del Chelsea. Interesse forte in Bundesliga

Nei giorni scorsi la Roma ha effettuato un sondaggio esplorativo per Tyrique George, giovane attaccante di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa ha avuto un contatto con l'entourage del giocatore per capire i margini di un eventuale investimento su un profilo giovane per l'attacco.

Tuttavia, al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa. La Roma non ha presentato offerte ufficiali. Il destino più probabile per George sarebbe la Bundesliga, dove diversi club (tra cui Lipsia e Borussia Mönchengladbach) sarebbero pronti a investire per acquistarlo a titolo definitivo. Si tratta quindi di un semplice contatto che la Roma ha avuto nell'ambito della sua ricerca di giovani talenti, ma la pista, ad oggi, è da considerarsi fredda.