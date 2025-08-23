Calciomercato Roma: sondaggi di altri club di A per Ziolkowski ma lui vuole i giallorossi

Prosegue la telenovela per assicurarsi Jan Ziolkowski. Secondo il giornalista di calciomercato.it Raffaele Amato, ci sono stati altri sondaggi da club di Serie A per il difensore che continua a volere i giallorossi. La trattativa si è fermata sulla percentuale di rivendita e la distanza non è ampia. Il Legia Varsavia vorrebbe tenerlo fino al ritorno del playoff di Conference in programma il 28 agosto.