Calciomercato Roma: Solbakken al Nordsjaelland per 1 milione di euro

Ola Solbakken lascia la Roma, questa volta definitivamente dopo i prestiti all'Olympiacos, all'Urawa Reds in Giappone e poi all'Empoli. L'esterno norvegese ha firmato un contratto con il Nordsjælland fino al 2029, cessione che frutterà ai giallorossi 1 milioni di euro, come riportato dal portale danese Tipsbladet. Solbakken ha messo insieme un bottino di 15 presenze e un gol con la maglia della Roma, e ora andrà a misurarsi per la prima volta in carriera nella massima serie della Danimarca.

(tipsbladet)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE