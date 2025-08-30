Calciomercato Roma, si valuta di nuovo Chiesa: è in uscita dal Liverpool, la richiesta è di 20 milioni

Torna di moda per l'attacco della Roma, in queste ultime ore di mercato, il nome di Federico Chiesa. A riportare l'indiscrezione è il portale Calciomercato.com, secondo cui il club giallorosso starebbe facendo più di un pensiero sull'esterno italiano del Liverpool. La situazione di Chiesa ad Anfield è infatti complessa: la concorrenza nel reparto offensivo è aumentata ancora e il suo impiego rischia di essere ancor più limitato.

Una preoccupazione che potrebbe spingere il giocatore ad aprire a un ritorno in Serie A per non perdere il treno della Nazionale in vista del Mondiale, soprattutto dopo la mancata convocazione da parte del nuovo ct Gattuso. Su questa possibile volontà si inserirebbe la Roma che, non avendo ottenuto l'ok da Jadon Sancho, è ancora alla ricerca di un trequartista di livello che sarebbe utilissimo a Gasperini.

La valutazione del Liverpool si aggira sui 20 milioni di euro, ma il piano della Roma sarebbe quello di chiudere per una cifra inferiore, magari inserendo dei bonus. Al momento si tratta di un'idea, ma la pista potrebbe subire un'accelerata decisiva negli ultimi giorni di mercato.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS