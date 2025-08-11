Calciomercato Roma, si segue Sá del Famalicao: su di lui anche Fiorentina, Como e Atalanta

Per la trequarti della Roma è spuntato fuori il nome di Gustavo Sá, classe 2004 del Famalicao. Il 20enne portoghese è reduce da una grande prima stagione con il club di Primeira Liga, con 4 gol ed 8 assist, mentre, all'esordio in campionato è già andato a segno. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti di Team Talk, il Famalicao lo valuta circa 15 milioni di euro, ma, non c'è solo la Roma sulle sue tracce. Su Sá, infatti, c'è anche il forte interesse di Atalanta, Fiorentina e Como.

