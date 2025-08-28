Calciomercato Roma: si ragiona allo scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan

Ultimi giorni di mercato intensi per la Roma. A tenere banco anche la questione centravanti, con Dovbyk che resta in uscita dai giallorossi. Come scrive Gianluca Di Marzio, in queste ore si ragiona ad uno scambio con il Milan tra l'attaccante ucraino e Santi Gimenez, che comunque vorrebbe giocarsi le sue chance in rossonero. Da capire se la Roma, oltre ai giocatori, darà l’ok.
.@acmilan, si ragiona con la Roma sullo scambio Dovbyk-Gimenez @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025