Calciomercato Roma: si punta Florentino Luis del Benfica per la mediana, ma i costi sono alti

09/08/2025 alle 22:41.
florentino-luis

Nuova idea per il centrocampo della Roma in queste ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica. Il giocatore viene considerato dalla dirigenza come il profilo ideale per rinforzare la mediana. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice: l'operazione è complicata a causa dell'elevato costo del cartellino e della forte concorrenza di diversi club, comprese alcune squadre della Premier League.

 