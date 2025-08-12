Calciomercato Roma, si monitora Eguinaldo dello Shakhtar: il brasiliano è valutato 12 milioni

12/08/2025 alle 22:05.
eguinaldo

La Roma non molla la pista che porta ad Eguinaldo, calciatore classe 2004 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano ha un contratto valido fino al 2028 e i giallorossi non sono i soli ad aver messo gli occhi su di lui. Sull'ala d'attacco ci sono anche vari club della Bundesliga e la valutazione fatta dagli ucraini è di circa 12 milioni di euro. Nelle scorse settimane la Roma aveva preso in considerazione l'acquisto di Eguinaldo, ma, un infortunio accorso contro il Panathinaikos aveva rallentato le trattative. Ora, però, secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg su X, potrebbe diventare una pista percorribile da qui alla fine del mercato.

 