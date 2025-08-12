Calciomercato Roma, si monitora Eguinaldo dello Shakhtar: il brasiliano è valutato 12 milioni

La Roma non molla la pista che porta ad Eguinaldo, calciatore classe 2004 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano ha un contratto valido fino al 2028 e i giallorossi non sono i soli ad aver messo gli occhi su di lui. Sull'ala d'attacco ci sono anche vari club della Bundesliga e la valutazione fatta dagli ucraini è di circa 12 milioni di euro. Nelle scorse settimane la Roma aveva preso in considerazione l'acquisto di Eguinaldo, ma, un infortunio accorso contro il Panathinaikos aveva rallentato le trattative. Ora, però, secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg su X, potrebbe diventare una pista percorribile da qui alla fine del mercato.

?? Understand AS Roma are closely monitoring #Eguinaldo. The 21 y/o left winger from Shakhtar Donetsk has received several enquiries in recent days, with Bundesliga teams also keeping an eye on him. He is under contract until 2028 with no release clause. Price valuation: €12… pic.twitter.com/gDTRvkU7Qw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 12, 2025