Calciomercato Roma: si insiste con il Liverpool per il prestito di Tsimikas. Sul giocatore anche Marsiglia e un altro club

25/08/2025 alle 12:09.
In questi ultimi giorni di mercato, Massara vuole regalare a Gasperini anche un terzino sinistro come vice Angelino. Il nome forte resta quello di Kostas Tsimikas, classe '96 del Liverpool. Come scrive Alfredo Pedulla, la Roma è in pressing sui Reds per convincerli a lasciar partire il giocatore in prestito. Su Tsimikas c'è anche il Marsiglia oltre che un altro club.

 