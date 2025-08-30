Calciomercato Roma, si blocca lo scambio col Milan: Gimenez dice no, la Roma ha dubbi

Arriva una frenata nella trattativa per il possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'operazione al momento è bloccata su un doppio fronte. Il primo ostacolo, come riportato, è rappresentato dalla volontà di Gimenez: l'attaccante messicano, infatti, non avrebbe intenzione di lasciare il Milan e avrebbe chiuso alla possibilità di un trasferimento nella Capitale. A questo si aggiunge il fatto che anche all'interno della stessa Roma non ci sarebbe un consenso unanime sull'opportunità di portare a termine lo scambio.
Viene inoltre ribadita con forza la posizione della Roma su Dovbyk: una sua eventuale cessione, anche senza scambio, avverrà esclusivamente se il club riuscirà a trovare prima un sostituto all'altezza.
#Gimenez, confermiamo quanto svelato ieri: non solo il messicano intende restare, ma dentro la #Roma non c’è plebiscito per lo scambio. Teniamo conto che nelle ultime 48 ore di mercato le cose possono cambiare, tuttavia oggi è così. Mentre #Dovbyk va solo se arriva un sostituto https://t.co/xN0uVUadiK
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2025