Calciomercato Roma: si avvicina il sì di Sancho. Decisivo il lavoro della proprietà

Si avvicina il "sì" di Jadon Sancho. Secondo quanto riferito da Marco Giordano su X, infatti, le parti sarebbero al lavoro per chiudere i dettagli dell'affare dopo le perplessità iniziali dell'inglese. Sarebbe stato decisivo il lavoro della proprietà, scesa in campo per chiudere l'operazione.
Sancho-Roma, il si è sempre più vicino. Parti al lavoro per chiudere i dettagli, dopo le perplessità iniziali JS sempre più pronto a diventare giallorosso. Decisivo il lavoro della proprietà, scesa in campo per chiudere il colpo.
— Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 21, 2025