Calciomercato Roma: si avvicina il sì di Sancho. Decisivo il lavoro della proprietà

21/08/2025 alle 16:15.
Si avvicina il "sì" di Jadon Sancho. Secondo quanto riferito da Marco Giordano su X, infatti, le parti sarebbero al lavoro per chiudere i dettagli dell'affare dopo le perplessità iniziali dell'inglese. Sarebbe stato decisivo il lavoro della proprietà, scesa in campo per chiudere l'operazione.