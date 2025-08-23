Calciomercato Roma: Sampdoria e Brescia su Nardin, i giallorossi non vogliono cederlo

I giovani della Roma continuano ad attirare interesse in giro per l'Italia: Federico Nardin, classe 2007, piace a Sampdoria e Brescia ma la Roma non ha intenzione di cederlo neanche in prestito. Lo fa sapere Lorenzo Canicchio di 'Gazzetta Regionale', secondo il quale Federico Guidi al momento ha solo due difensori centrali al top della condizione in Primavera e uno è proprio Nardin.

