Calciomercato Roma: salta il passaggio di Oliveras all'Al Sadd. Due squadre interessate al suo acquisto

È saltata proprio alle battute finali l'operazione che avrebbe portato Jan Oliveras all'Al Sadd. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, però, il terzino potrebbe essere la prossima cessione della Roma e due club sono interessati al suo acquisto dopo il suo ritorno dalla Dinamo Zagabria.

??? Spanish fullback Jan Oliveras was set to join Al Sadd from AS Roma but the deal collapsed at final stages between clubs.

Oliveras could still be next player to leave AS Roma with two clubs approaching for move as Oliveras returned from Dinamo Zagreb loan. pic.twitter.com/0cQ0wdD338

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025