Calciomercato Roma: Salah-Eddine fuori dai piani di Gasperini. C'è l'Elche per l'olandese

Salah Eddine non è stato convocato per l'ultima amichevole di questo pre-campionato contro il Neom. Come scrive su X Filippo Biafora, il giocatore non ha convinto il tecnico Gian Piero Gasperini e si cerca dunque una sistemazione. Il terzino era arrivato in giallorosso lo scorso gennaio per 8 milioni più due di bonus.

Come aggiunge Eleonora Trotta di calciomercato.it, la Roma già a luglio aveva chiesto all'entourage del terzino di cercare una nuova squadra. Ci sono degli interessamenti dall'Olanda, ma potrebbero spuntare nuove opzioni.

Salah-Eddine, come detto, è in uscita dalla Roma perchè non ha convinto mister Gasperini nel ritiro estivo e il ds Massara è impegnato in queste ore per trovare una soluzione che possa dare continuità al laterale olandese. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, è l'Elche il club che ha contattato in queste ore i giallorossi per chiedere la disponibilità a un trasferimento in Liga dell'olandese. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

