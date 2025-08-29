Calciomercato Roma, Salah-Eddine ad un passo dal PSV: operazione in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni

Anass Salah-Eddine è pronto a lasciare la Roma per unirsi al PSV. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il terzino olandese si unirà al club di Eindhoven in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Su Salah-Eddine c'era anche il forte pressing del Torino e del Cagliari, ma, il classe 2003 ha scelto di andarsi a giocare la Champions League.

??⚪️ EXCL: Anass Salah Eddine set to join PSV Eindhoven as revealed on Thursday. Agreement done with AS Roma on loan with €8m buy option clause, medical tomorrow. Never any chance for Torino move as left back wanted to play UCL football. pic.twitter.com/n8dJQ4Vrxn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025