Calciomercato Roma: Rowe può lasciare l'Olympique Marsiglia. I giallorossi si sono informati

Jonathan Rowe sembra destinato a lasciare l'Olympique Marsiglia. Dopo essere finito fuori squadra, il club transalpino parlerà oggi con i suoi agenti per decidere il futuro del giocatore. Sull'inglese classe 2003 è avanti il Bologna, che ha già inviato una proposta ufficiale, ma anche la Roma e alcuni club di Premier League si sono informati con l'entourage di Rowe.

?? Jonathan Rowe’s exit can be decided soon as Olympique Marseille will talk to his agents today. Bologna sent an official proposal to get it done ?? Premier League and AS Roma also approached his camp. pic.twitter.com/RgUffg5RMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025