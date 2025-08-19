Calciomercato Roma: Rowe può lasciare l'Olympique Marsiglia. I giallorossi si sono informati

19/08/2025 alle 08:27.
Jonathan Rowe sembra destinato a lasciare l'Olympique Marsiglia. Dopo essere finito fuori squadra, il club transalpino parlerà oggi con i suoi agenti per decidere il futuro del giocatore. Sull'inglese classe 2003 è avanti il Bologna, che ha già inviato una proposta ufficiale, ma anche la Roma e alcuni club di Premier League si sono informati con l'entourage di Rowe.