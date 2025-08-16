Calciomercato Roma, retroscena Koné: nessuna offerta dell'Inter. Muro dei Friedkin e Gasperini ancor prima della proposta dei nerazzurri

Nelle ultime ore in casa Roma era scoppiato l'allarme per un possibile addio di Manu Koné, ma i Friedkin hanno deciso di interrompere la trattativa con l'Inter su richiesta di Gian Piero Gasperini e il centrocampista rimarrà nella Capitale. Come confermato da Fabrizio Romano, la presa di posizione dei giallorossi è stata molto forte e non dipendeva dalle cifre, dato che i nerazzurri non hanno mai presentato un'offerta ufficiale da 40/45 milioni di euro. L'Inter ha contattato la Roma e ha confermato la volontà di fare una proposta, ma i Friedkin e Gasperini, che considera il calciatore intoccabile, hanno bloccato tutto e chiuso la porta ancor prima dell'arrivo dell'offerta. La società giallorossa è convinta di voler trattenere Koné.