Calciomercato Roma, retroscena Boniface: il Bayer Leverkusen ha proposto lo scambio con Dovbyk, no dei giallorossi

In procinto di trasferirsi al Milan, con però il punto interrogativo delle visite mediche ancora pendente, spunta un retroscena su Victor Boniface. Secondo quanto riporta il sito online de La Gazzetta dello Sport infatti, prima dell'accordo con i rossoneri il Bayer Leverkusen avrebbe provato ad offrire il nigeriano a diversi club europei. Tra questi anche la Roma, a cui sarebbe stato proposto uno scambio alla pari con Artem Dovbyk. Dopo un’attenta analisi dello storico infortuni, la dirigenza giallorossa ha risposto negativamente. Oltretutto l'affare avrebbe precluso l’arrivo di Bailey, essendo entrambi extracomunitari.

(gazzetta.it)

