Calciomercato Roma: previsto un incontro tra il Borussia Dortmund e l'entourage di Sancho

25/08/2025 alle 12:38.
sancho-2

Nonostante la speranza di Gasperini, la pista Jadon Sancho resta molto complicata per la Roma. Come scrive il giornalista Aaron Ramiro, infatti, è previsto un incontro tra il Borussia Dortmund e l'entorurage del giocatore per discutere dei termini personali. Se l'incontro avrà esito positivo, inizieranno i colloqui ufficiali tra i tedeschi e il Manchester United.

 