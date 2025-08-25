Calciomercato Roma: previsto un incontro tra il Borussia Dortmund e l'entourage di Sancho

Nonostante la speranza di Gasperini, la pista Jadon Sancho resta molto complicata per la Roma. Come scrive il giornalista Aaron Ramiro, infatti, è previsto un incontro tra il Borussia Dortmund e l'entorurage del giocatore per discutere dei termini personali. Se l'incontro avrà esito positivo, inizieranno i colloqui ufficiali tra i tedeschi e il Manchester United.
EXCLUSIVE: Borussia Dortmund are scheduled to meet with Jadon Sancho's representatives today to discuss personal terms. If negotiations progress smoothly, official club-to-club talks with Manchester United are expected to follow promptly. pic.twitter.com/M1zFZ4kNax
— Aarón Ramiro (@AaronHRamiro) August 25, 2025