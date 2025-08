Calciomercato Roma, presentata un'offerta per Eguinaldo: 'no' dello Shakhtar, costa 15 milioni

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e nel mirino della società giallorossa c'è anche Eguinaldo, classe 2004 in forza allo Shakhtar Donetsk. Il talento brasiliano non è considerato incedibile e potrebbe partire per 15 milioni di euro: il club capitolino è fortemente interessato al calciatore e ha già presentato una prima offerta, che però è stata rispedita al mittente perché considerata inferiore al valore del calciatore. Sulle sue tracce c'è anche il Bologna, ma Eguinaldo non convince fino in fondo e non viene considerato una priorità.

(tuttomercatoweb.com)

