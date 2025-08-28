Calciomercato Roma: per il Milan idea Dovbyk in prestito, anche senza lo scambio con Gimenez

Tra entrate e uscite Ricky Massara lavora per sistemare la rosa di Gasperini negli ultimi giorni di calciomercato. Secondo le informazioni del portale dedicato alle trattative, il Milan non molla l'idea Artem Dovbyk e potrebbe provare ad assicurarsi l'attaccante ucraino in prestito. In giornata si era parlato di uno scambio con Gimenez che, però, non apre all'addio e i rossoneri potrebbero lavorare su Dovbyk a prescindere dallo scambio col messicano. La Roma non esclude una sua partenza se riuscisse a trovare un sostituto.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Come aggiunge Alfredo Pedullà, fino a un mese fa la Roma non avrebbe voluto dare in prestito Artem Dovbyk e avrebbe cercato di monetizzare dalla sua cessione. Ma ora l'attaccante viene considerato incompatibile con gli schemi di Gasperini ed è possibile un prestito per liberarsi di un ingaggio importante. La Roma accetterebbe uno scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan ma il centravanti rossonero non apre alla possibilità. Non è escluso che il Milan possa prendere l'ucraino a prescindere e che possa tornare alla carica anche il Villarreal.

(alfredopedulla.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE