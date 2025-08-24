Calciomercato Roma: per Fabio Silvia si intensificano i contatti. Ma serve prima un'uscita

La Roma fa sul serio per Fabio Silva. Proseguono contatti per l'attaccante del Wolverhampton, individuato come il profilo ideale per completare al meglio il reparto avanzato a disposizione di Gasperini. C'è però un ostacolo alla chiusura positiva di questa trattativa, che è sostanzialmente la stessa condanna che il club dei Friedkin ha ogni volta che pensa di fare un innesto: prima di agire in entrata, serve un'uscita.

In questo senso, uno dei nomi caldi che potrebbero lasciare la capitale è Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è seguito con interesse dal Villarreal, che gli consentirebbe dunque di tornare a giocare in Liga dove si è messo enormemente in mostra con la maglia del Girona. Il suo nome nei giorni scorsi era stato accostato anche al Napoli, che però al momento sembra abbia virato con decisione su Hojlund.

Se dovesse concretizzarsi questa cessione, ecco che la Roma potrebbe tentare l'affondo decisivo per Fabio Silva. L'’offerta al giocatore è un quadriennale con base 2 milioni. Operazione che si farebbe in prestito con diritto di riscatto, quindi il contratto proposto dalla Roma sarebbe una sorta di "1+3" con il riscatto alla fine dell'anno praticamente certo. Si attendono sviluppi sul fronte attacco in casa romanista.

