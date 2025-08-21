Calciomercato Roma, offerta verbale del Napoli a Dovbyk: proposti 6 anni di contratto a 3 milioni a stagione

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli cerca un attaccante e pensa anche ad Artem Dovbyk. In questo momento non ci sono proposte concrete, ma il club azzurro sta sondando il terreno per l'ucraino. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, infatti, il Napoli ha presentato un'offerta verbale al numero 9 giallorosso sulla base di un contratto di 6 anni a 3 milioni a stagione. Come detto, al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma nelle prossime ore non è escluso un affondo dei partenopei.