Calciomercato Roma, obiettivo George: si lavora con il Chelsea sulla formula dell'accordo

In casa Roma prosegue la ricerca degli innesti per migliorare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo Fabrizio Romano, i giallorossi lavorano con il Chelsea per trovare l'accordo per il trasferimento di Tyrique George, attaccante classe 2006: si preferisce un passaggio definitivo in giallorosso. Altri club di Bundesliga, oltre al Lipsia, sono interessati al giocatore e sono in contatto con gli agenti.

??? AS Roma keep working on Tyrique George deal as exclusively revealed on Saturday. Talks ongoing with his camp and Chelsea over deal formula, preference for permanent move. Bundesliga clubs also keen with RB Leipzig and more in contact with player’s agents. pic.twitter.com/SM4Cz5rt1m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025