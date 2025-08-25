Calciomercato Roma, obiettivo George: si lavora con il Chelsea sulla formula dell'accordo

25/08/2025 alle 19:16.
tyrique-george

In casa Roma prosegue la ricerca degli innesti per migliorare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo Fabrizio Romano, i giallorossi lavorano con il Chelsea per trovare l'accordo per il trasferimento di Tyrique George, attaccante classe 2006: si preferisce un passaggio definitivo in giallorosso. Altri club di Bundesliga, oltre al Lipsia, sono interessati al giocatore e sono in contatto con gli agenti.