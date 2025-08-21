Calciomercato Roma: nuovi colloqui col Cagliari per Salah-Eddine

Da qui a fine mercato la Roma dovrà concentrarsi anche sulle uscite dei giocatori ritenuti fuori dal progetto tecnico di Gasperini. Uno di questi è Salah-Eddine. Sull'olandese si è fatto avanti in questi ultimi giorni il Cagliari, in cerca di un nuovo esterno dopo la cessione di Zortea al Bologna. Come riportato da Eleonora Trotta, ci sono stati nuovi contatti tra la Roma ed il Cagliari per avvicinarsi ad un'intesa. Per le fasce i sardi valutano anche Palestra, su cui c'è però la concorrenza di altri club.

#Cagliari sempre attivassimo: dopo la cessione di #Piccoli, contatti per #Shpendi del #Cesena e nuovi colloqui per #SalahEddine della #Roma. Piace molto anche #Palestra, ma sul duttile esterno ci sono anche altri club#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 21, 2025