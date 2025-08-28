Calciomercato Roma, no a Valencia e Porto per Sangaré: il club non vuole cederlo

La Roma fa muro per Buba Sangaré. Il giovane esterno classe 2007, tra i talenti più promettenti del settore giovanile, non è sul mercato.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, la dirigenza giallorossa avrebbe comunicato all'entourage del calciatore la ferma volontà di non cederlo, nonostante l'interesse di club importanti come Valencia e Porto. Alle due società sarebbe già stato comunicato che il giocatore non lascerà il club.

L'unica condizione che potrebbe far cambiare idea alla Roma è l'arrivo di un'offerta irrinunciabile, tale da convincere il ds Ricky Massara a privarsi del giocatore. Salvo colpi di scena, dunque, il talentuoso esterno resterà a Trigoria a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che evidentemente punta su di lui per il futuro.