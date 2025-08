Calciomercato Roma, Nardozi verso il Napoli: trasferimento a titolo definitivo per il classe 2006

Nuova operazione in uscita per il settore giovanile della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista di Gazzetta Regionale, Lorenzo Canicchio, l'attaccante classe 2006 Mattia Nardozi è pronto a lasciare i giallorossi. Il giocatore si trasferirà al Napoli a titolo definitivo, pronto per una nuova avventura professionale in maglia azzurra.

