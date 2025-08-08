Calciomercato Roma: Marazzotti al Crotone a titolo definitivo. Ai giallorossi il 30% sulla rivendita

08/08/2025 alle 20:28.
Fabrizio Marazzotti lascia la Roma e passa a titolo definitivo e gratuito al Crotone. Come riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Reginale, il club giallorosso manterrà il 30% sulla futura rivendita del giocatore. Il classe 2005 è già in Calabria e firmerà un contratto di tre anni.