Calciomercato Roma: Marazzotti al Crotone a titolo definitivo. Ai giallorossi il 30% sulla rivendita

Fabrizio Marazzotti lascia la Roma e passa a titolo definitivo e gratuito al Crotone. Come riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Reginale, il club giallorosso manterrà il 30% sulla futura rivendita del giocatore. Il classe 2005 è già in Calabria e firmerà un contratto di tre anni.

