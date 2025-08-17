Calciomercato Roma: lunedì la firma di Kumbulla con il Mallorca. Affare in prestito con diritto di riscatto

17/08/2025 alle 08:17.
kumbulla-roma-trastevere

Dopo la stagione in prestito all'Espanyol, sarà ancora in Liga il futuro di Marash Kumbulla. Il difensore, infatti, sarà presto un nuovo giocatore del Mallorca. Kumbulla è in viaggio verso la Spagna con la firma sul contratto prevista per lunedì. Si trasferisce al Mallorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus.

 