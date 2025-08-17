Calciomercato Roma: lunedì la firma di Kumbulla con il Mallorca. Affare in prestito con diritto di riscatto

Dopo la stagione in prestito all'Espanyol, sarà ancora in Liga il futuro di Marash Kumbulla. Il difensore, infatti, sarà presto un nuovo giocatore del Mallorca. Kumbulla è in viaggio verso la Spagna con la firma sul contratto prevista per lunedì. Si trasferisce al Mallorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus.

✈️?? Marash Kumbulla, on his way to Spain as he signs in as new Mallorca player on Monday, as exclusively revealed. Loan deal from AS Roma, €6m plus €2m add-ons as buy option clause not mandatory. pic.twitter.com/CNJQCOZpQf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025