Calciomercato Roma: l'entourage di Pellegrini smentisce la trattativa con il West Ham. Il numero 7 non vuole fare sgarbi ai giallorossi

Da giorni si parla di una trattativa fra Roma e West Ham per Lorenzo Pellegrini. Dall’entourage del centrocampista giallorosso, che lunedì tornerà a lavorare con il resto del gruppo, arrivano smentite circa l'esistenza della trattativa con il club inglese, che pertanto risulta del tutto priva di fondamento, con annesse cifre circolate. Al momento non risultano proposte serie o concrete. La volontà del numero 7 è quella di mettersi a disposizione di Gasperini al più presto. C’è tempo sino al mercato di gennaio per trovare una soluzione giusta per la Roma e per Lorenzo, come in ogni rapporto lungo e duraturo dove prevalgono buon senso e rispetto reciproco. In ogni caso, ora la testa è al campo e al convincere Gasperini a puntare su di lui.

LR24