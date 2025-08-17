Calciomercato Roma, la pista Koné-Inter non è chiusa del tutto. Gasperini: "Vediamo che succede"

Il futuro di Manu Koné è ancora in discussione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La trattativa per la cessione del centrocampista francese all'Inter, che sembrava ormai arenata di fronte al "no" secco della proprietà Friedkin, è stata in qualche modo riaperta dalle parole del tecnico Gian Piero Gasperini. Solo pochi giorni fa, l'affare viaggiava spedito verso la conclusione, con l'Inter che discuteva già i dettagli contrattuali con il giocatore e con il benestare del ds Massara, pronto a sacrificare il mediano per finanziare il mercato in entrata. L'intervento della proprietà, preoccupata dalla possibile reazione negativa della piazza, aveva però bloccato tutto.

A cambiare le carte in tavola è stato proprio l'allenatore giallorosso. Nelle parole di ieri Gasperini non ha blindato il suo giocatore: "Vediamo cosa succede in questi 15-20 giorni. Koné è un giocatore molto forte, per noi sarebbe una perdita, ma bisogna vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato". Parole che sembrano spiegare come di fronte alle esigenze del Fair Play Finanziario e alla necessità di operare sul mercato, nessun giocatore possa essere considerato totalmente incedibile.

L'Inter, dal canto suo, torna a monitorare la situazione con grande interesse. La dirigenza nerazzurra ha individuato in Koné il profilo ideale per aggiungere fisicità al proprio centrocampo e, complice lo stallo su altri obiettivi come Lookman, potrebbe presto tornare alla carica.

(gazzetta.it)

