Calciomercato Roma, la Juventus piomba su O'Riley: il giocatore apre al trasferimento ma prima serve l'uscita di Douglas Luiz

La Juventus piomba su Matt O'Riley. Il centrocampista accostato alla Roma qualche settimane fa, è finito nel mirino dei bianconeri. Igor Tudor ha infatti richiesto un nuovo rinforzo in mediana e il danese è in uscita dal Brighton. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il classe 2000 avrebbe già aperto al trasferimento, ma, prima la Vecchia Signora deve cedere un elemento a centrocampo. Il prescelto dovrebbe essere Douglas Luiz nonostante un ottimo precampionato.