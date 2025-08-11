Calciomercato Roma, Kumbulla verso l'addio: molti club spagnoli sul difensore albanese

11/08/2025 alle 13:34.
trigoria-kumbulla-42

Marash Kumbulla rimane nella lista dei partenti della Roma. Il difensore albanese, tornato dopo il prestito all'Espanyol, è fuori dai piani dei giallorossi e molti club sarebbero interessati al classe 2000. Oltre al Cagliari, ci sono tante squadre in Spagna pronte a puntare sull'albanese. Anche lo stesso Espanyol, lo riaccoglierebbe volentieri. Resta da capire solo se la Roma questa volta riuscirà a cederlo a titolo definitivo.

 