Calciomercato Roma, Kumbulla in partenza per Maiorca: prestito con obbligo condizionato fissato a 6 milioni

Marash Kumbulla saluta la Roma e torna in Liga. Il difensore è infatti in partenza direzione Maiorca e lascia la Capitale dopo ben 5 stagioni. Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, il club spagnolo ha raggiunto un accordo con i giallorossi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro e che scatterà a determinate condizioni.

