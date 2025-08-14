Calciomercato Roma, Kumbulla ha scelto: vuole il Mallorca

Marash Kumbulla lascerà la Roma in questa finestra di mercato. Dopo il prestito all'Espanyol nella passata stagione, il futuro del centrale albanese potrebbe essere ancora in Spagna. La volontà del classe 2000 ex Hellas Verona è infatti quella di giocare nel Mallorca.
? Marash Kumbulla has made his decision: he wants to join Mallorca as next club.
Despite several proposals from Spain and Italy, Mallorca are his clear favorite destination. pic.twitter.com/5aoVNDuXpm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025