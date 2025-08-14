Calciomercato Roma, Kumbulla ha scelto: vuole il Mallorca

14/08/2025 alle 19:19.
Marash Kumbulla lascerà la Roma in questa finestra di mercato. Dopo il prestito all'Espanyol nella passata stagione, il futuro del centrale albanese potrebbe essere ancora in Spagna. La volontà del classe 2000 ex Hellas Verona è infatti quella di giocare nel Mallorca.