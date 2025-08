Il futuro di Artem Dovbyk è in bilico e potrebbe lasciare la Roma per un'offerta importante. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora nel corso del suo intervento all'emittente radiofonica, il preferito di Gian Piero Gasperini in caso di addio del centravanti ucraino è Nikola Krstovic del Lecce. Al momento i giallorossi non hanno ricevuto offerte per Dovbyk, ma servirebbero almeno 32 milioni di euro per non fare minusvalenza.

(Radio Manà Manà Sport)