Calciomercato Roma: Krstovic, il preferito di Gasperini. Il giocatore vuole i giallorossi, il Lecce fissa la deadline al 23 agosto

12/08/2025 alle 18:53.
krstovic

Nikola Krstovic resta il nome in cima alla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, il centravanti montenegrino è la prima scelta del tecnico e, a sua volta, ha indicato la Roma come sua destinazione preferita. Il giocatore sarebbe ben informato sui piani tattici di Gasperini per l'attacco e affascinato dalla tifoseria giallorossa.

Dall'altra parte, il Lecce ha fretta di definire la cessione per avere il tempo materiale di acquistare un sostituto, avendo già individuato i profili adatti che, però, non possono attendere a lungo. Per questo motivo, la trattativa dovrà subire un'accelerazione decisiva entro il 22-23 agosto. Nonostante il forte gradimento reciproco tra Krstovic e la Roma, non si esclude che il ds Massara stia parallelamente lavorando anche su altre piste per non farsi trovare impreparato.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS

 

 